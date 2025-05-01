شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الأهلى يفوزن على مسار بثلاثية ويتوجن ببطولة دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى لكرة القدم النسائية مواليد 2009، فى التتويج بلقب دورى بطولة الناشئات لكرة القدم النسائية رسميًا بعد فوزه على فريق مسار بثلاثية، فى إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على لقب دورى الجمهورية.

ونجح فريق الأهلى فى التتويج بأولى بطولات النادى فى الكرة النسائية، بمشاركتة الأولى بدورى السيدات، تحت إشراف شادى محمد مدير قطاع كرة القدم النسائية بالنادى الأهلى.

ويقود فريق سيدات الأهلى كل من المدير الفني ، إكرامي فرج ، وآيات عبد الخالق مدرب عام ووائل السيد مساعد رئيس قطاع الكرة النسائية ومصطفى رفعت مدرب حارسات وهايدي كامل طبية وتامر عماد مخطط أحمال وأحمد جمال محلل وبرديس خالد مدير إداري.