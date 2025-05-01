شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصرى أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

- محمود جاد لحراسة المرمى

خط الظهر: أحمد عيد ، باهر المحمدي، خالد صبحي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي، عبد الرحيم دغموم، أحمد علي عامر ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي.

الهجوم: صلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد شحاته ، كريم العراقي، محمد دبش ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو ، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

يدخل نادي الزمالك مباراة الليلة، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد وداع بطولتين في الفترة الأخيرة، وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش في ربع النهائي بهدف نظيف، وكذلك كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى تلقي الفريق الأبيض هزيمة في الدور الأول من الدوري أمام المصري بهدف نظيف.

من جانبها، رصدت إدارة النادي المصري مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك في مواجهة الدوري، من أجل الحفاظ على التواجد بالمربع الذهبي، وكذلك مصالحة الجماهير الغاضبة بعد خروج المصري مؤخراً من 3 بطولات، وهي، كأس مصر، كأس عاصمة مصر، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، كما جددت الإدارة الثقة في أنيس بوجلبان وجهازه الفني حتى نهاية الموسم.

واستعاد النادي المصري أهم نجومه المصابين، وفي مقدمتهم، الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، النيجيري جون إيبوكا، وصلاح محسن.