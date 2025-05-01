شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على سيراميكا 4 - 2 فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البنك الأهلى في الفوز على سيراميكا بأربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "مجموعة اللقب" .

تقدم لسيراميكا محمد رضا بوبو في الدقيقة 18، ثم تعادل سعيدو سيمبورى للبنك الاهلي في الدقيقة 69 ، وعزز كل من ياو انور و احمد ياسر ريان في الدقيقة 73 و79 علي الترتيب ، ويقلص الفارق فخري لاكاي لسيراميكا في الدقيقة 83 ، وقبل نهاية المباراة وبمهارة فردية يحرز أحمد مدبولي الهدف الرابع لفريق البنك الاهلي .

وبهذه النتيجة يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في مجموعة اللقب برصيد 32 نقطة، فيما احتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وجاء تشكيل البنك الاهلي على النحو التالى..

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، اسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو).

خط الوسط: احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس أرثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.