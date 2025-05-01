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ناصر منسى وشلبى يقودان هجوم الزمالك أمام المصرى بالدورى

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ناصر منسى وشلبى يقودان هجوم الزمالك أمام المصرى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 01 مايو 2025 07:02 م

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة المصرى البورسعيدى، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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