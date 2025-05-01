شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وشلبى يقودان هجوم الزمالك أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة المصرى البورسعيدى، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.