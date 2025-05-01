شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى، مواعيد نهائيات، الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025.

وكشف الاتحاد أن جميع مباريات الدور النصف نهائى والنهائى ببطولة كأس مصر ستقام على صالة الشباب والرياضة فى مدينة 6 أكتوبر.

وجاء جدول مباريات الدور قبل النهائى والدور النهائى من البطولة كالتالى..

يواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج في الدور نصف النهائي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 6 مايو الجاري.

وفي نفس اليوم تقام مباراة نادي الزمالك والفائز من لقاء الاتحاد السكندري وهليوبوليس في لقاء الدور ربع النهائي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي مباريات الدور النهائي، يتقابل الفريقان المتأهلان في التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.