شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى فى الجولة الثالثة من جولات مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، حيث يقع الزمالك فى مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري.

تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، في المقابل يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وجاء جدول مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدورى كالتالى..

1- المصري البورسعيدي × الزمالك

اليوم الخميس 1 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

2- البنك الأهلي × الزمالك

الاثنين 5 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

3- سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

4- الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

5- بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

6- الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).