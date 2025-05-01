شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على البنك الأهلى بهدف لـ"بوبو" فى الشوط الأول ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول، بتقدم فريق سيراميكا على نظيره البنك الأهلى، بهدف نظيف عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 18، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "مجموعة اللقب" .

وجاء تشكيل البنك الاهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، اسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو).

خط الوسط: احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس أرثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.