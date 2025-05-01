شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى فى الدورى بـ "الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، زيه البديل باللون الأسود الكامل خلال مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل ارتداء فريق المصري زيه باللون الأبيض خاصة وأنه صاحب الملعب في لقاء اليوم.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الصمري الممتاز.