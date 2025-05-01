اخبار الرياضه

الزمالك يواجه المصرى فى الدورى بـ "الأسود"

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يواجه المصرى فى الدورى بـ "الأسود"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى فى الدورى بـ "الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 01 مايو 2025 06:15 م

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، زيه البديل باللون الأسود الكامل خلال مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الخميس، في مسابقة الممتاز.

يأتي ذلك في ظل ارتداء فريق المصري زيه باللون الأبيض خاصة وأنه صاحب الملعب في لقاء اليوم.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الصمري الممتاز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا