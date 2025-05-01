شوبير ينتقد أداء" بن شرقي" رغم صناعته لهدف أمام بتروجيت.. ومدرب الأهلي يتحرك لحل الأزمة

الشارقة - اميمة ياسر - أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل مجددًا بتصريحاته بشأن لاعب النادي الأهلي المغربي أشرف بن شرقي، عقب مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن بن شرقي المعروف بقدراته الهجومية المذهلة، يواجه أزمة واضحة في تنفيذ أدواره الدفاعية داخل الملعب، وهو ما يشكل نقطة ضعف فنية تحاول الأجهزة الفنية التعامل معها بجدية.

وأكد شوبير أن المدرب عماد النحاس بدأ بالفعل في دراسة دقيقة لكيفية توظيف مهارات بن شرقي الهجومية، والاستفادة من لمساته الساحرة في الثلث الأخير من الملعب، دون أن يتأثر الفريق بسلبياته الدفاعية التي ظهرت في عدد من المباريات.

وأضاف:"أشرف بن شرقي قدم لقطة فنية رائعة بصناعته لهدف مميز خلال مواجهة بتروجيت، لكنه لا يزال بحاجة ماسة إلى تطوير أدائه الدفاعي، خاصة في الضغط والارتداد عند فقدان الكرة."



الأهلي يهزم بتروجيت



حقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا على حساب بتروجيت، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الممتاز، في نسحته الاستثنائية، موسم 24-2025.

وفاز الأهلي بنتيجة (3-2)، على استاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري.

صراع الصدارة يشتعل



بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري، ليواصل ملاحقة بيراميدز المتصدر الذي يمتلك 47 نقطة، بعد فوزه على حرس الحدود بنتيجة 2-1.