شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر يغيب عن مواجهة الإسماعيلى أمام سموحة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات مدافعه محمد نصر أمام سموحة في المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

ويواصل محمد نصر الغياب عن الإسماعيلى، وذلك نتيجة لإيقافه من قبل رابطة الأندية لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد طرده المباشر في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

وغاب محمد نصر عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى وزد الماضيتين ليواصل الغياب أمام سموحة، ويعود للفريق في مباراته أمام إنبى الأربعاء المقبل.

وطالب تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، اللاعبين بضرورة العودة من الإسكندرية بنقاط مباراة سموحة، فى المباراة التى ستجمعهما الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من الدورى.

ويعكف تامر مصطفى حاليا على دراسة مباريات سموحة الماضية من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة.

ويأمل تامر مصطفى فى العودة سريعا لسكة الانتصارات بعد تلقى الهزيمة الأولى له مع الإسماعيلى بعد 5 مباريات لم يعرف فيها السقوط، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع قبل السقوط أمام زد، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.