شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والمصرى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري "دورى nile".



الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية

أرقام الزمالك والمصري في الدوري

يدخل فريق الزمالك في المركز الثالث بترتيب دورى nile برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مواجهة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكه 16هدفا.

في المقابل، يدخل فريق المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 مباريات والخسارة في 3 مواجهات، سجل لاعبو المصرى 23 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.