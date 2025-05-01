شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة المصرى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدورى "دورى nile"، للحكم أمين عمر.

ويعاون أمين عمر كل من محمود أبو الرجال ويوسف البساطى وهشام القاضى حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم لتقنية الفيديو ومحمود عبد السميع مساعدا له.

أرقام الزمالك مع أمين عمر

أدار أمين عمر للزمالك 34 مباراة فى جميع المسابقات قبل مواجهة المصرى الليلة، فاز أبناء ميت عقبة فى 24 لقاء وخسر مباراتين أمام أسوان والثانية أمام الأهلى في السوبر المحلى، بينما التعادل في 8 مواجهات.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

يدخل نادي الزمالك مباراة الليلة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد وداع بطولتين في الفترة الأخيرة، وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش في ربع النهائي بهدف نظيف، وكذلك كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى تلقي الفريق الأبيض هزيمة في الدور الأول من الدوري أمام المصري بهدف نظيف.

وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبيه من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدوري، وتحديد مركز، وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصري فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود 5 من أبرز لاعبيه المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى ناصر ماهر للإصابة.