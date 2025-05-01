شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطل إمام عاشور.. فرصة ناصر منسى للإنفراد بصدارة الهدافين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

فرصة كبيرة أمام ناصر منسى لاعب فريق الزمالك، للحفاظ على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى، خلال مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثامنة من مساء اليوم.

ويلتقى الزمالك مع المصرى بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج باللقب، في الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويتصدر ناصر منسى صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 9 أهداف بالتساوى مع إمام عاشور لاعب الأهلى، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلى.

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يتساوى 3 نجوم في قمة القائمة وهم، ناصر منسي من الزمالك، إمام عاشور لاعب الأهلي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، برصيد 9 أهداف لكل منهم، ويأتي من بعدهم محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة برصيد 8 أهداف.

وزادت فرص ناصر منسى للحفاظ على صدارة الترتيب، في ظل تعثر إمام عاشور مع فريقه امس أمام بتروجت، حيث لم يسجل أهداف خلال اللقاء، سوى الهدف الذى لم يتم احتسابه خلال المباراة، وحال تسجيل منسى هدف خلال مباراة اليوم سيصل إلى الهدف العاشر ويحلق بصدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن عاشور وفيصل

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى التالى ..

1ـ ناصر منسي: 9 أهداف

2ـ إمام عاشور: 9 أهداف

3ـ أسامة فيصل: 9 أهداف

4ـ محمد علي بن حمودة: 8 أهداف

5ـ شادي حسين: 8 أهداف

6ـ عمرو ناصر: 7 أهداف

7- فيستون ماييلى 7 أهداف

8- صلاح محسن 7أهداف

9- مصطفى فتحى 6 أهداف

10 – ياو أنور 6 أهداف

11- محمود زلاكة 6 أهداف