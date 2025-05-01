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"انفراجة في أزمة زيزو.. يوافق على التحقيق والعودة للتدريبات والزمالك يرد بعقوبة وشكوى!"

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"انفراجة في أزمة زيزو.. يوافق على التحقيق والعودة للتدريبات والزمالك يرد بعقوبة وشكوى!"

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن أزمة أحمد سيد زيزو، مع ناديه الزمالك، بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية، ورفضه تجديد عقده، والاقتراب من الانتقال للنادي الأهلي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "زيزو فاجأنا كلنا أمبارح أنه بيتراجع عن رفضه الخضوع للتحقيق، وأرسل لنادي الزمالك، خطابا عن طريق محاميه، يخبرهم بالموافقة على الحضور إلى النادي والخضوع لجلسة التحقيق".

أوضح: "زيزو كمان وافق على الحضور للتدريبات، حسب المواعيد المحددة، ولكن مع تعهد من مجلس إدارة النادي، للحفاظ على أمن وسلامة اللاعب، وعدم تعرضه للإيذاء، من العاملين والأعضاء".

واختتم: "الزمالك أصر على خضوع اللاعب للتحقيق، داخل النادي، وهذا حق كامل للزمالك، لأن اللاعب تحت إدارته حاليا، والنادي من خلال اجتماعه أمس تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب، بخلاف تقديم شكوى ضده في لجنة الانضباط باتحاد الكرة لحفظ حقوق النادي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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