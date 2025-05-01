شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا عندما يواجه في الثامنة مساء اليوم الخميس، المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري "دورى nile".



أرقام بيسيرو مع الزمالك

أرقام بيسيرو مع الزمالك

قاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 15 مباراة، حقق الفوز فى 7 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين، لتسكن شباكه 11 هدفا ويسجل 22 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبيه من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدوري، وتحديد مركز، وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصري فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود 5 من أبرز لاعبيه المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى ناصر ماهر للإصابة.

ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير، فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.