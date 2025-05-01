شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب التصويت للجمهور لاختيار أفضل لاعب فى شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

فتح نادى الزمالك باب التصويت لجائزة لاعب الشهر، والمقرر أن يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار اللاعب المفضل لديها خلال شهر أبريل.

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية عبر فيس بوك، "جائزة لاعب شهر أبريل من هو لاعب الشهر؟".

يحل فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري "دورى nile".

يدخل فريق الزمالك في المركز الثالث بترتيب دورى nile برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مواجهة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.