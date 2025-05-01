شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 175 يوما من الصيام عن التهديف.. تفاصيل جلسة النحاس مع وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

نجح وسام بو علي لاعب الأهلي في إنهاء صيامه التهديفي، بعدما نجح في تسجيل هدف تقدم فريقه أمام بتروجت في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء بالجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وأنهى وسام أبو علي صيام طويل عن التهديف لأول مرة منذ 175، حيث كان آخر هدف سجله بقميص الأهلي في نوفمبر الماضي، حيث كان آخر هدف سجله في مباراة سيراميكا في شهر نوفمبر الماضي.

واستعاد وسام أبو علي ثقته في نفسه بعد الجلسات التحفيزية التي عقدها معه عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، والذي حرص على دعمه وبضرورة استعادة التألق من جديد، حيث كان لتلك الجلسات مفعول السحر في أن يستعيد المهاجم الفلسطيني ذاكرة التهديف ويعود لممارسة هوايته في هز شباك المنافسين.

على جانب آخر، اشتكى أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام بسيطة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بتروجت التي تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحرص الجهاز الفني على استبدال اللاعب فور شكواه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها، لتجنب تفاقمها.

وفاز فريق الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، في الظهور الأول للأهلي تحت قيادة عماد النحاس.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن.