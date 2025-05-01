شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الخميس 1 – 5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

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الزمالك يبحث عن رد الاعتبار أمام المصرى فى الدورى الليلة

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمصري، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

تطورات مفاوضات الأهلى مع خليفة كولر.. استبعاد روزة وانضمام بريسكى

يواصل مسئولو النادى الأهلى رحلة البحث عن مدير فنى أجنبى لخلافة السويسرى مارسيل كولر فى قيادة الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، فى ظل المفاضلة بين عدة أسماء فى الوقت الحالى لتكليفه بمهمة تدريب الفريق الأحمر.

سيراميكا يواجه البنك الأهلى فى ختام الجولة الثالثة بمرحلة الحسم بالدورى

تختتم، اليوم، مباريات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، حيث تقام مباراتين الأولى تجمع الزمالك مع المصرى، والثانية سيراميكا أمام البنك الأهلى.

أسامة نبيه يعالج أخطاء منتخب الشباب من أجل الصعود مباشرة

يعكف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة سيراليون التي خسرها الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

أشرف داري يخضع لفحص طبي للاطمئنان على "شد الخلفية"

يخضع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلى للفحص الطبي بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بتروجت أمس الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة ودرجة الشد الذي تعرض له، من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

اتحاد الكرة يوجه دعوة للأندية لوضع تصور المسابقات الموسم المقبل

بدأ اتحاد الكرة، في وضع اللمسات الأخيرة على الدعوات التي سيتم توجيهها لأندية القسمين الأول والثانى لحضور اجتماع مرتقب هذا الشهر، لمناقشة تصور المسابقات وتنظيمها للموسم القادم، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الإجراءات والمنافسة الرياضية على مستوى الأندية.

زيزو يتدرب على الرمال بقميص منتخب مصر.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أثناء التدريب على الرمال، فى الوقت الذى يغيب فيه عن تدريبات