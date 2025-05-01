شكرا لقرائتكم خبر عن 155 مباراة جمعت الزمالك والمصرى البورسعيدى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري "دورى nile".



155 مباراة بين المصرى والزمالك

مواجهات الزمالك والمصرى

الزمالك واجه المصري في 155 مباراة بجميع البطولات المختلفة، حقق الزمالك 87 انتصارًا، مقابل 32 للمصري، والتعادل فى 36 مباراة، سجل الزمالك 246 هدفًا، واستقبلت شباكه 124 هدفًا.

حمادة إمام وعلى خليل هما هدافا الزمالك أمام المصرى برصيد 11 هدفا لكل منهما، ويعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الزمالك مشاركة بتاريخ مواجهاته ضد المصري برصيد 18 مباراة.

تاريخياً سبق والتقى الفريقان في 128 مباراة سابقة ببطولة الدوري، حقق خلالها نادي الزمالك 74 انتصارا، مقابل 24 فوزا للنادي المصري كان آخرها الفوز في لقاء الدور الاول بالدوري النسخة الحالية، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين، وسجل الزمالك 203 أهداف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 97.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.