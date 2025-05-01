شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق فى مواجهة سيراميكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، اسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو).

خط الوسط: احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.