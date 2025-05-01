شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلى فى الدورى.. وكوكو حارسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، تشكيل فريقه أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى ستنطلق فى الخامسة مساء اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدورى.

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس أرثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.