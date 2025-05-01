شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر للشباب فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لمواجهة منتخب زامبيا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب القادمة

ويلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في التاسعة مساء السبت، مع المنتخب الزامبى على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلي ،في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة.

وتعرض منتخب مصر للشباب لهزيمة قاسية من سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وسجل المنتخب السيراليوني هدفا في الدقيقة 25 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، حيث تداخل المهاجم مع حارس شباب الفراعنة، وكان متواجد أيضا في موقف التسلل، ونجح أحمد كاباكا في تسجيل هدف المنتخب الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، حيث سدد من الجهة اليمنى فاتحا سجل التهديف.

وتمكن كامارا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين وتحديدا في الدقيقة 66 من زمن اللقاء، وتحصل منتخب سيراليون على صربة جزاء تمكن اللاعب باه من ترجمتها إلى هدف ثالث في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليعود كامارا ويوقع على الهدف الرابع لسيراليون والهاتريك الشخصي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بـ3 نقاط، ويحل منتخب جنوب إفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون.