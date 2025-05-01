شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشافعى مديرا تنفيذيا لأندية الزهور لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تعيين الدكتور أحمد الشافعي مديراً تنفيذيا للأندية لمدة عام اعتباراً من اليوم.

وجاء القرار بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي طلب رئيس نادي الزهور الاستعانة بقيادة شابة مميزة من الجهة الإدارية.

وحصل أحمد الشافعي مدير عام أندية الزهور علي ثقة مجلس الإدارة ، عقب الجلسة التي عرض خلالها رؤيته للمساهمة في انجازات النادي.

ولاقت السيرة الذاتية للشافعي استحسان الجميع لامتلاكه خبرات كثيرة من خلال المناصب والمهام التي تقلدها داخل القطاع الإداري بالوزارة.

ويعول المستشار محمد الدمرداش آمالا كبيرة علي خبرات الدكتور أحمد الشافعي ، لزيادة تسهيل الأمور الخاصة بالأعضاء، ووضع ملفات التطوير أمام مجلس الإدارة سعيا نحو مواصلة الإنجازات.