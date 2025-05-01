شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف الجناينى وإمام بانهاء ملف تجديد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك ، الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام، عضوا لجنة التخطيط بالنادى بإنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يكون الجناينى وإمام مسئولين عن تجديد التعاقدات ، بينما أحمد حسام ميدو عن الصفقات الجديدة.

ورفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد إبداء قراره فى العرض المقدم إليه.

وكان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، بما يوازى 35 مليون في الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض.

ويترقب عبد الله السعيد موقف النادى من عقد صفقات جديدة، خاصة بعد قرار إيقاف القيد الذى تعرض له الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.