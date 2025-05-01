شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والمصرى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري "دورى nile".

س: ما هو ترتيب الزمالك والمصرى فى الدورى قبل مباراة اليوم؟

ج: يدخل فريق الزمالك في المركز الثالث بترتيب دورى nile برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مواجهة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

في المقابل، يدخل فريق المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 مباريات والخسارة في 3 مواجهات، سجل لاعبو المصرى 23 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

س: ما هى تاريخ مواجهات الزمالك والمصرى قبل مواجهة اليوم؟

ج: الزمالك واجه المصرى فى 155 مباراة بجميع البطولات المختلفة، حقق الزمالك 87 انتصارًا، مقابل 32 للمصرى، وحسم التعادل 36 مباراة، سجل الزمالك 246 هدفًا، واستقبلت شباكه 124 هدفًا.

سبق والتقى الفريقان فى 128 مباراة سابقة ببطولة الدورى، حقق خلالها نادى الزمالك 74 انتصارا، مقابل 24 فوزا للنادى المصرى كان آخرها الفوز فى لقاء الدور الاول بالدورى النسخة الحالية، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين، وسجل الزمالك 203 أهداف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 97.

س: ما هى القيمة التسويقية للزمالك والمصرى؟

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى 9.55 مليون يورو.

س: ما هى نتيجة مباراة الزمالك والمصرى فى الدور الأول؟

ج: انتهت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بفوز المصري على الزمالك بهدف نظيف.

س: من هو حكم مباراة الزمالك والمصرى فى لقاء اليوم؟

ج: أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الزمالك والمصرى للحكم أمين عمر ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ويوسف البساطى وهشام القاضى حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم لتقنية الفيديو ومحمود عبد السميع مساعدا له.

س: ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة المصرى؟

ج: أدار أمين عمر للزمالك 34 مباراة فى جميع المسابقات قبل مواجهة المصرى الليلة، فاز أبناء ميت عقبة فى 24 لقاء وخسر مباراتين أمام أسوان والثانية أمام الأهلى في السوبر المحلى، بينما التعادل في 8 مواجهات.

س: ما هى أرقام البرتغالى بيسيرو مع الزمالك قبل مباراة المصرى؟

قاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 15 مباراة، حقق الفوز فى 7 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين، لتسكن شباكه 11 هدفا ويسجل 22 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".