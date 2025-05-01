جائزة ميامي الكبرى: باستوري في لباس "سائق يجب التغلب عليه"

الرياص - اسماء السيد - ميامي : يتواصل الاستعراض المشوّق والمفعّم بالإثارة في بطولة العالم للفورمولا واحد في ولاية فلوريدا المشمسة هذا الأسبوع مع جائزة ميامي الكبرى، على وقع تصدر الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) الترتيب وظهوره بلباس السائق الذي يجب التغلب عليه.

ويصل بياستري ابن الـ 24 عاما إلى ميامي لخوض منافسات الجولة السادسة وفي جعبته ثلاثة انتصارات حققها هذا الموسم في الصين والبحرين والسعودية حيث تفوق في الجولة الأخيرة في جدّة على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، وفيراري شارل لوكلير من موناكو.

خولت هذه الانتصارات بياستري التربع على صدارة ترتيب السائقين برصيد 99 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن زميله البريطاني لاندو نوريس، الفائز في ميامي الموسم الماضي، وفيرستابن، المتوّج بأول سباقين أقيما حول ملعب هارد روك ستاديوم، برصيد 87 نقطة.

جعل تفوق وثبات أداء سيارة ماكلارين أم سي أل39، إضافة إلى الاسلوب القيادي الهادىء الذي يتمتع به بياستري، منه المرشح الأبرز للفوز، لكن حلبة ميامي الضيقة والمتعرجة ودرجات الحرارة المرتفعة ستشكل اختبارا صعبا لجميع الفرق.

وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع في ميامي أيضا هذا الموسم السباق الثاني من أصل ستة سباقات سريعة (سبرينت) لمسافة 100 كلم والذي يمنح 8 نقاط للفائز قد تؤثر على هوية من يتجه إلى جائزة إميليا رومانيا الكبرى في إيمولا في الصدارة.

بات بياستري، للمرة الأولى في مسيرته في الفئة الأولى، فريسة للمطاردة بدلا من أن يكون الصياد، ورغم وضعه الجديد والضغوطات الملقاة على عاتقه أكد السائق الاسترالي انه يستمتع بالمنافسة.

قال للموقع الرسمي لفريق ماكلارين "أنا متحمس للعودة إلى الحلبة هذا الأسبوع في ميامي، وسأسعى لتقديم عطلة نهاية أسبوع قوية أخرى قبل أن نتوجه لخوض الجولة الأوروبية من الموسم".

وأضاف "أحب المدينة والأجواء والناس، كما أشعر بإيجابية كبيرة تجاه هذه الحلبة. إنها أيضا عطلة نهاية أسبوع سريعة، لذا ستكون هناك العديد من الفرص للحفاظ على الزخم الحالي والطاقة المتنامية".

يتوقع المدير الإيطالي لماكلارين أندريا ستيلا أن تكون المنافسة شرسة في ظل الحر الشديد "هذا سباق مميز بالنسبة لنا، فهو المكان الذي حقق فيه لاندو (نوريس) فوزه الأول في سباقات الفورمولا واحد، والذي مثّل نقطة تحول رئيسة في مسيرتنا نحو لقب أبطال العالم (للصانعين) العام الماضي".

وأضاف "هذا العام، من المحتمل أن يكون مستوى المنافسة أعلى من الموسم الماضي، لذا سنذهب إلى ميامي مركزين على الحفاظ على زخمنا وتعزيز تقدمنا".

كلّفت عقوبة الخمس ثوانٍ التي حصل عليها فيرستابن في جدة فريق ريد بول ثمنا باهظا ما جعل "ماد ماكس" يتراجع للمركز الثاني، كما أن غياب ساعة واحدة فقط من التجارب الحرة، بسبب جدول سباق السرعة، يحدّ من وقت الحظيرة النمسوية لتجهيز السيارة للمواجهة الحاسمة.

في المقابل، وعلى الرغم من صعود لوكلير إلى منصة تتويج أحد سباقات الأحد للمرة الاولى له ولحظيرته الإيطالية هذا الموسم في جدة حيث حلّ ثالثا، إلا أن بداية "الحصان الجامح" كانت مخيبة للآمال وللوافد الجديد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، اذ تتلخص انجازاته منذ قدومه من مرسيدس بالفوز بسباق السبرينت في الصين.

بذل أقصى جهد

منح الأسبوع الذي يسبق ميامي فيراري فرصة لإجراء تعديلات، لكن من غير المتوقع إجراء تغييرات كبيرة قبل انتقال البطولة إلى الحلبات الأوروبية.

قال لوكلير بعد تقدمه إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق 52 نقطة عن بياستري "علينا مواصلة بذل أقصى جهد، ونأمل أن تُجرى تحديثات قريبا لتطوير أداء السيارة".

ويجذب سباق ميامي دائما العديد من المشاهير، ولكن قد يكون التركيز هذا العام على أحدث الوافدين إلى الفئة الأولى، وهو فريق كاديلاك التابع لصانع السيارات العملاق الأميركي جنرال موتورز.

في آذار/مارس، حصل كاديلاك المدعوم من "تي دبليو جي موتورسبورتس" وجنرال موتورز، على الموافقة النهائية ليصبح الفريق الحادي عشر في الفورمولا واحد اعتبارا من عام 2026.