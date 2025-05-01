دوري الأبطال: إنزاغي يكيل المديح لـ"الظاهرة" جمال ويتوقع مباراة "نهائية" في ميلانو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : كال مدرب إنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاغي المديح لجناح منافسه ومضيفه برشلونة الإسباني الواعد لامين جمال عقب أدائه المبهر الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متوقعا "مباراة نهائية" إيابا الثلاثاء المقبل.

وتقدم إنتر 2 0 بعد 21 دقيقة فقط، لكن الواعد جمال البالغ من العمر 17 عاما سجل هدفا رائعا في مباراته الـ100 بألوان النادي الكاتالوني، أعاد به فريقه إلى أجواء المباراة، وقدّم أداء رائعا جدا مع تمريرات ومراوغات فنية مذهلة وكان قريبا من تسجيل هاتريك لولا العارضة التي حرمته من هدفين.

وقلب برشلونة تأخره 0 2 إلى 2 2، ثم من 2 3 إلى 3 3، قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.

وقال إنزاغي عقب المباراة "من الواضح أن جمال ظاهرة، ربما تولد مثلها كل خمسين عاما. لم أرَ موهبة كهذه من قبل. رأيته الليلة لأول مرة، وسبب لنا مشاكل كبيرة، وفرضنا عليه رقابة مزدوجة... ثم افتقرنا للاعبين في أماكن أخرى من الملعب...".

واضاف "(أداؤنا) مدعاة فخر كبير، قمنا بتعديلات، كان علينا أن نكون أفضل في مواجهة جمال، وهو أمر ليس بالسهل".

وتابع "كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة ضد فريق يمتلك لاعبا يصعب إيقافه. بدأنا بشكل جيد، لكنهم خلقوا الكثير من المشاكل، أو بالأحرى، خلق (جمال) الكثير من المشاكل. لقد أبهرني حقا اليوم".

"عبقري"

وأردف قائلا "ستكون هناك مباراة نهائية الثلاثاء، سنلعب أمام فريق رائع، غالبا من دون قائدنا" في إشارة إلى مهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي استبدله عقب الشوط الأول بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، موضحا "شعر لاوتارو بشيء في قدمه وسنعرف أكثر غدا (الخميس) بعد إجراء الفحوصات، لكن يبدو أنه من المستبعد أن يلحق بمباراة الإياب".

وسجل حامل لقب مونديال قطر 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، إلى جانب تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

وحظي جمال أيضا بإشادة المدرب الألماني لفريقه الكاتالوني هانزي فليك الذي رفض مقارنته بالأسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي عشية المباراة.

وقال عقب ابلاغه بتغني إنزاغي بموهبته "أنا سعيد حقا لأن هذه الموهبة التي تأتي كل 50 عاما تلعب لبرشلونة".

وأكد فليك أن جمال كان سبب عودة فريقه في المباراة "كان لامين بالغ الأهمية لنا في الشوط الأول، فقد صنع الكثير من الأشياء الإيجابية وسجل الهدف الأول".

وأضاف "في المباريات الكبرى، ترى جودة هذا اللاعب، وقد أظهر ذلك اليوم، من الرائع حقا وجوده... إنه لاعب مميز، إنه عبقري... لقد قلتها مرارا وتكرارا، من المذهل كيف يفعل ذلك، يفعل ذلك دائما في المباريات الكبيرة، مثل نصف النهائي اليوم".

وتابع "هذا ما نريده ونحتاج إليه منه. إنه دائما حاضر. عليه أن يستمتع بذلك أيضا. في سن السابعة عشرة، إنه لاعب لا يُصدق، وبالنسبة لي، الأهم هو استمراره".

وعن مباراة الإياب، قال فليك "ستكون لدينا فرصتنا (في ميلانو). هذا هو هدفنا، وسنقاتل من أجله".

وأعرب القائد البرازيلي لبرشلونة رافينيا عن استيائه عقب التعادل، وقال "تلقي هذا العدد الكبير من الأهداف (هنا) أمر غير مقبول، لكن يجب أن نشيد بإنتر، لقد قدم أداء رائعا. المهم هو أن نخرج بنتيجة تجعل كل شيء ممكنا".

وعلّق قطب دفاع إنتر الدولي اليساندرو باستوني قائلا "كانت مباراة رائعة، واستمتعنا كثيرا. إنهم فريق رائع يضم لاعبين رائعين، ومن الرائع مواجهة هذه الفرق"، مشيدا بالنجم جمال "إنه لاعب مذهل، لا شك أنه من أفضل الأجنحة في العالم".