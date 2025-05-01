شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بطل الدوري 2025.. 12 نقطة تفصل بيراميدز عن التتويج بالدرع الأول والان مع تفاصيل الخبر

يصارع فريق بيراميدز من أجل تحقيق إنجاز غير مسبق، والتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بالموسم الحالي 2024 / 2025، حيث يتربع على صدارة الدوري برصيد 47 وبفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد الدرع، مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

ويقدم بيراميدز عروضا طيبة في الموسم الحالي سواء في الدوري المصري الذي يتربع على قمته أو دوري أبطال إفريقيا الذي تأهل للمباراة النهائية وتفصله 180 دقيقة عن التتويج بأول لقب قاري، و90 دقيقة أخرى للحفاظ على لقب كاس مصر المتوج به في آخر نسخة على حساب زد، حيث سيلعب المباراة النهائية أمام الزمالك.

12 نقطة تفصل بيراميدز عن التتويج بأول درع

يحتاج بيراميدز للفوز في 4 مباريات من أصل 5 مباريات متبقية لضمان التتويج بلقب الدوري، بدون النظر إلى نتائج باقي المنافسين، حيث لو فاز في المباريات الأربع القادمة، سيكون قد وصل للنقطة 59 ووقتها سيتوج للقب، لأن الأهلي منافسه على حصد الدرع لو فاز في كل مبارياته المتبقية سيصل للنقطة 58 وهو ما سيتوج الفريق السماوي بطلا للدوري قبل الأسبوع الأخير من عمر المسابقة.

وحال تعثر بيراميدز في أي مباراة من المباريات القادمة سيتأجل حسم الدرع إلى الجولة الختامية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة لضمان حصد درع الدوري.

5 مباريات حاسمة في موسم بيراميدز التاريخي

بيراميدز يتبقى له 5 مباريات أمام فاركو والبنك الأهلي والزمالك وبتروجت وسيراميكا، ويحتاج لحصد 12 نقطة من أصل 15 نقطة متبقية لضمان التتويج باللقب دون النظر لنتائج الأهلي منافسه المباشر على تحقيق لقب الدوري.

وبات بيراميدز على مشارف موسم تاريخي، وقد ينجح في التتويج بالثلاثية التاريخية حال حصد لقب الدوري ولقب دوري الأبطال وأخيرا لقب كأس مصر، ويصل إلى البطولة رقم 4 في تاريخه، إذا ما نجح في حسم الألقاب الثلاثة في الموسم الحالي.

موعد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

الأربعاء 30 أبريل – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

فاركو × بيراميدز

الأحد 4 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

البنك الأهلي × بيراميدز

الجمعة 9 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)