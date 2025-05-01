شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى بعد الفوز على بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى اليوم، الاستعداد لمباراة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

ولاتزال المنافسة على أشدها بين بيراميدز والأهلى والزمالك على انتزاع لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعدما وصلت المسابقة لمراحلها الحاسمة، حيث تتبقى 5 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 47 نقطة، ويأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وخلفه الزمالك فى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025:

الأحد 4 مايو

الأهلي وحرس الحدود 8 مساءً.

الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 8 مساءً.

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".