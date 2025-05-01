شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى قبل مباراة الزمالك والمصري في الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمصري، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وأسفرت مباريات أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة للدور الثانى من دورى نايل للمجموعة الأولى التي تنافس على الدورى وتحديد المربع الذهبى للمشاركة في البطولات الأفريقية عن فوز بيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، كما فاز الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتستمر المنافسة على اللقب بين الفريقين الفائزين.

وجاء ترتيب هدافي الدورى قبل مباراة الزمالك والمصري على النحو التالى:



جدول هدافي الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

يدخل نادي الزمالك مباراة الليلة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد وداع بطولتين في الفترة الأخيرة، وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش في ربع النهائي بهدف نظيف، وكذلك كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى تلقي الفريق الأبيض هزيمة في الدور الأول من الدوري أمام المصري بهدف نظيف.

ودخل نادى الزمالك معسكراً مغلقاً بالإسكندرية بداية من يوم الاثنين الماضى، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة بشكل أكبر، وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبيه من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدوري، وتحديد مركز، وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصري فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود 5 من أبرز لاعبيه المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية، بالاضافة إلى ناصر ماهر للإصابة.