شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتدرب على الرمال بقميص منتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أثناء التدريب على الرمال، فى الوقت الذى يغيب فيه عن تدريبات الزمالك.



تدريب زيزو

وظهر أحمد مصطفى زيزو خلال الصور المنتشرة مرتديا قميص منتخب مصر أثناء التدريب بقوة على الرمال من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية بعد غيابه عن تدريبات ومباريات الزمالك دون تحديد توقيت هذه التدريبات .



زيزو على الرمل

ومن جانب آخر، عقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً مساء أمس الأربعاء، بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادى والفرق الرياضية المختلفة.



زيزو

وفى نهاية الاجتماع، وعلى ضوء مذكرتى جهاز الكرة بالفريق الأول والإدارة القانونية، تقرر توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفى محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات، كما تقرر أيضاً تقديم شكوى ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادى.

واستعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص إنشاء فرع النادى فى 6 أكتوبر والذى سيقام على مساحة 129 فداناً، ليصبح أكبر الأندية المصرية من حيث المساحة، إلى جانب مناقشة الجزء الاستثمارى والتجارى فى مقر النادى وكيفية الاستفادة القصوى منه لتحقيق العائدات المأمولة.