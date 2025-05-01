شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل الدورى 2025.. تعثر بيراميدز والأهلى يمنح الأبيض فرصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

منافسة قوية تنتظر الفرق الثلاث الأولى في جدول بطولة الدورى، مرحلة التتويج، وهى بيراميدز، والأهلى والزمالك، في ظل تقارب النقاط بين الثلاثى، واشتعال المنافسة بينهم ، ويتبقى في بطولة الدورى 5 مباريات لكلا من الأهلى وبيراميدز، مقابل 6 مباريات للزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى

ويخوض الزمالك اليوم مباراته أمام المصرى البورسعيدى بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج باللقب باللقاء الذى يقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس، رافعا شعار لابديل عن الفوز في ظل المنافسة على اللقب، حيث مازالت فرص الزمالك قائمة للتتويج .

ترتيب الزمالك والأهلى وبيراميدز فى جدول الدورى

يتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدورى برصيد 47 نقطة، والأهلى في الوصافة برصيد 43 نقطة، بعد أن خاض كلا منهما 3 جولات بمرحلة الحسم، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بعد أن خاض مباراتين فقط، و يخوض الثالثة له اليوم أمام المصرى.

المباريات المتبقية للزمالك والأهلى وبيراميدز

ويتبقى للزمالك مواجهات أمام كل من المصرى ، البنك الاهلى ، سيراميكا، بيراميدز، بتروجت ، فاركو.

في المقابل يتبقى للأهلى مواجهات أمام الحرس و المصرى وسيراميكا، و البنك الاهلى وفاركو، بينما ينتظر بيراميدز مواجهاته في البطولة امام كلا من فاركو، البنك الاهلى ، الزمالك ، بتروجت، وسيراميكا.

الزمالك بطل الدورى 2025 في هذه الحالة

ويحتاج الزمالك للتتويج بلقب الدورى 2025 الى الفوز في مبارياته الـ 6 المتبقية له في البطولة ، ليصل الى النقطة 56 في الدورى، على أن يفوز الأهلى في 4 مباريات ويخسر واحدة، ليكون نقاطه 55 نقطة، في الوقت الذى يخسر فيه بيراميدز 3 مباريات ويفوز في اثنان فقط، ويصل للنقطة 53 ، أو يفوز في اثنان و يخسر مثلها و يتعادل في احدة ليصل للنقطة 54، وبالتالي يتصدر الزمالك البطولة ويتوج بلقب الدورى 2025

