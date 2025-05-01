شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام فاركو في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره فاركو في الخامسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة للدور الثانى من دورى نايل للمجموعة الأولى التي تنافس على الدورى وتحديد المربع الذهبى للمشاركة في البطولات الأفريقية عن فوز بيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، كما فاز الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتستمر المنافسة على اللقب بين الفريقين الفائزين.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، يوأتي من بعده الأهلي في المركز الثاني برصيد 43 ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقكة والمصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ووفاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

افتتح على جبر التسجيل لـ بيراميدز في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمود أوكا لـ حرس الحدود في الدقيقة 74، ثم سجل فيستون ماييلي هدف الفوز للفريق السماوي فى الدقيقة 88 بعد خطأ من محمد فاروق مدافع الحرس.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارته لـ جدول الدورى برصيد 47 نقطة، بعد أن خاض 3 مباريات حقق فيهم الفوز، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في الثلاث مواجهات التى خاضها.