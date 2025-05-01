شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطاء الدفاعية مستمرة في الأهلي رغم رحيل كولر وقدوم النحاس والان مع تفاصيل الخبر

تستمر الأخطاء الدفاعية في صفوف فريق الأهلي مستمرة، رغم إقالة السويسري مارسيل كولر من قيادة الفريق الأحمر وتعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، حيث استقبل الأهلي هدفين في أول مباراة تحت قيادة النحاس.

واستقبلت شباك الأهلي هدفين في أول ظهور رسمي تحت قيادة عماد النحاس، في مباراة بتروجت والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتستمر أزمة الأخطاء الدفاعية مع الأهلي رغم رحيل مارسيل كولر، والتي شهدت الفترة الأخيرة من ولايته اهتزاز المرمى الأحمر بأهداف كثيرة واستمرار الأخطاء الدفاعية بدون حل.

ويحتاج دفاع الأهلي لمواصلة إيجاد حلول للتعامل مع أخطاء المدافعين، سواء في التمركز أو التغطية الدفاعية أو التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، وهو ما يعمل الجهاز الفني على معالجتها خلال المباريات القادمة، لتفادي ارتكاب أخطاء دفاعية جديدة، تكبد الفريق الأحمر خسارة نقاط جديدة أو تعطيل مسيرة الفريق الأحمر نحو المنافسة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وشهدت مباراة الأهلي وبتروجت تواجد الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا في الخط الدفاع، قبل أن يتعرض داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية في نهاية الشوط الأول ويغادر الملعب ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وتسبب رامي ربيعة في هدف بتروجت الأول بعدما ارتكب ركلة جزاء لصالح الفريق البترولي جاء منها الهدف الأول، فيما تسبب كوكا في الهدف الثاني بسبب عدم التعامل الجيد مع عرضية بتروجت التي سجل منها ايمانويل لاكي هدف التعادل الذي تفوق على كوكا وسجل هدف التعادل.