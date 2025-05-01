شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يخضع لفحص طبي للاطمئنان على "شد الخلفية" والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلى للفحص الطبي بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بتروجت أمس الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة ودرجة الشد الذي تعرض له، من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

واشتكى أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام بسيطة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بتروجت التي تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحرص الجهاز الفني على استبدال اللاعب فور شكواه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها، لتجنب تفاقمها.

وفاز فريق الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز، في الظهور الأول للأهلي تحت قيادة عماد النحاس.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن.