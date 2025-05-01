شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعالج أخطاء منتخب الشباب من أجل الصعود مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة سيراليون التي خسرها الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التى تقام فى مصر، والمؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

ويسعى أسامة نبيه لاستعادة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز على زامبيا من أجل مواصلة التقدم في ترتيب المجموعة، وحجز إحدى بطاقتى التأهل المباشر وعدم الانتظار للتأهل كأفضل توالت.

ويلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في التاسعة مساء السبت، مع المنتخب الزامبى على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة.

وتعرض منتخب مصر للشباب لهزيمة قاسية من سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بـ3 نقاط، ويحل منتخب جنوب إفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.