شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصرى في الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 38 نقطة، مقابل المصرى في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغلى جوزيه بيسيرو المدير الفنى المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد ومصطفى الزنارى وصلاح مصدق في الدفاع ، بينما عمر جابر وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا في خط الوسط، على أن يكون مصطفى شلبى وناصر منسى في الهجوم.

ويفتقد الزمالك فى مباراة الليلة لجهود أبرز لاعبيه على رأسهم المغربى محمود بنتايج ومحمود حمدى الونش بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدى لعدم الجاهزية الفنية.