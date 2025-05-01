شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها ديفونشاير بإنجلترا خلال الفترة بين 29 أبريل حتى الثالث من مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي

- محمد زكريا ومصطفى السيرتي

- كريم الحمامي والأمريكي تيمي براونيل

- نور هيكل والماليزية أيرا أزمان

- سلمى الطيب وأمينة الريحاني

- هيا علي وهنا معتز

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين جاءوا كالتالي: محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، ياسين الشافعي، إبراهيم القباني، مصطفى السيرتي.

وكان البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش، اقتحم قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للاسكواش، حقق محمد زكريا على إنجازاً فريداً للاسكواش المصري، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة في عمر 16 عاماً.

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.