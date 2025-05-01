شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدورى "دورى nile".

القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى 9.55 مليون يورو.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين انتهت بفوز المصرى بهدف نظيف.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادى المصرى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدورى والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالى: بيراميدز ـ الأهلى ـ الزمالك ـ المصرى ـ البنك الأهلى ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

يدخل نادى الزمالك مباراة الليلة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد وداع بطولتين فى الفترة الأخيرة، وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش في ربع النهائي بهدف نظيف، وكذلك كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى تلقي الفريق الأبيض هزيمة في الدور الأول من الدوري أمام المصري بهدف نظيف.

ودخل نادى الزمالك معسكراً مغلقاً بالإسكندرية بداية من يوم الاثنين الماضى، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة بشكل أكبر، وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبيه من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدورى، وتحديد مركز، وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصرى فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدورى بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد الزمالك فى مباراة الليلة لجهود 5 من أبرز لاعبيه المغربى محمود بنتايج ومحمود حمدى الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدى لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى ناصر ماهر للإصابة.