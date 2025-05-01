شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعالج أزمة إهدار الفرص فى الأهلى قبل موقعة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عماد النحاس المدير الفنى المؤقت للأهلى على معالجة أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس بعدما شهدت مباراة بتروجت بالأمس إهدار اللاعبين عدة فرص محققة أمام مرمى المنافس، كانت كفيلة بفوز الفريق الأحمر بنتيجة مريحة أمام بتروجت، ولكن تبارى اللاعبون على إهدار الفرص.

ويرغب عماد النحاس فى عقد تدريبات تخصصية لمهاجمى الأهلى، من أجل معالجة أزمة إهدار الفرص وترجمة كل الفرص التى تتاح اللاعبين إلى أهداف للفوز بنتيجة مطمئنة فى المباريات، من أجل الاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى والتمسك بالأمل حتى آخر لحظة.

واشتكى أشرف دارى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من آلام بسيطة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة بتروجت التى جمعت الفريقان على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحرص الجهاز الفنى على استبدال اللاعب فور شكواه من الإصابة الخفيفة التى تعرض لها، لتجنب تفاقمها.

وفاز فريق الأهلى على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمرحلة البطولة فى الدورى الممتاز، فى الظهور الأول للأهلى تحت قيادة عماد النحاس.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 43 نقطة فى المركز الثانى بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد بتروجت عند 25 نقطة فى المركز الثامن.