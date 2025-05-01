شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم شيكابالا.. غيابات الزمالك أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على النادى المصرى، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

يفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود 5 من أبرز لاعبى الفريق، على رأسهم المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية، ويغيب أيضا ناصر ماهر بعد الإصابة التى تعرض لها أول أمس الثلاثاء بالتواء شديد فى الكاحل.

يحتل نادى الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.