شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم 3 ورش للمدربين الشهر الجارى لتطوير مسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ثلاث ورش عمل متخصصة خلال شهر مايو الجاري، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مسابقات الناشئين، والارتقاء بمستوى العمل الفني والإداري في المراحل السنية المختلفة.

وتستهدف الورش مناقشة آليات تطوير بطولات الناشئين، من حيث الهيكلة والتنظيم وجودة المنافسات، مع توجيه الدعوة إلى مسئولى قطاعات الناشئين بالأندية وفروع الاتحاد للمشاركة وتقديم الرؤى والمقترحات التى تدعم مستقبل اللعبة.

ومن المقرر أن يتولى وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مهمة عرض التوصيات النهائية التى ستخرج بها ورش العمل، وذلك تمهيدًا لاعتمادها ضمن تصورات مسابقات الموسم الجديد.

ويأتى هذا التحرك فى إطار حرص اتحاد الكرة على تبنى رؤية تطويرية متكاملة لقطاع الناشئين، باعتباره ركيزة أساسية لإعداد أجيال جديدة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.