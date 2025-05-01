شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد الألمانى روزه من قائمة المُرشحين لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يُكثّف مسئولو النادى الأهلى من اتصالاتهم لحسم ملف مدرب الفريق الجديد الذى سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تم تعيين عماد النحاس بشكل مؤقت، ويتفاوض الأهلى مع مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة منهم، الأرجنتينى هيكتور بابلو بيدوجليو، فيما قال مصدر فى الأهلى إن إدارة النادي استبعدت المدرب الألماني ماركو روزه من دائرة المُرشحين لتدريب الفريق رغم أنه كان أحد أقوى المُرشحين لتدريب الفريق بسبب المبلغ الكبير الذي طلبه لتدريب الفريق، حيث تخطى الأربعة ملايين دولار سنوياً، وقرر مسئولو الأهلي عدم استكمال المفاوضات مع ماركو روزه لأسباب مالية.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم توجيه الشكر له عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي مساء السبت الماضي.

واقترح البعض في النادي الأهلي اسم جوزيه جوميز باعتباره على دراية بالكرة المصرية والعربية والأفريقية ولا يحتاج كثيراً من الوقت للتأقلم مع الأجواء في الدوري المصري وهو اختيار مناسب للأهلي حالياً بسبب ضيق الوقت.

وبدأ الأهلي بالفعل مرحلة "جس نبض" جوزيه جوميز عن طريق نونو جوميز نجم منتخب البرتغال السابق والذي يعمل حالياً في تسويق اللاعبين والمدربين، ورحّب مدرب الزمالك السابق بقبول مهمة تدريب الأهلي لكن إدارة القلعة الحمراء تراجعت عن الفكرة واستبعدت جوزيه من الحسابات لتدريب الفريق.

كما استبعد مسئولو الأهلي فكرة التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق ، وغم أن كثيرين رشّحوا رينيه فايلر للعودة للتدريب الأهلي باعتباره يمتلك شخصية قوية وفكرا تدريبيا عاليا ساهم فى تحقيق نتائج قوية خلال توليه مسئولية تدريب الأهلي، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض هذه الفكرة.

وترى إدارة الأهلي أن عودة فايلر مرفوضة، لأن المدرب السويسري قد يُكرر ما فعله مع النادي حينما ترك الفريق قبل نصف نهائي أفريقيا ورحل استجابة لرغبة زوجته خلال أزمة كورونا ، ولا يميل مسئولو الأهلي الحاليون إلى فكرة إعادة فايلر، واتفقوا على إغلاق هذا الملف تماماً، وهناك مفاوضات مع مدربين آخرين للتعاقد مع أحدهم لخلافة مارسيل كولر.