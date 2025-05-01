شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن رد الاعتبار أمام المصرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمصري، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

يدخل نادي الزمالك مباراة الليلة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعد وداع بطولتين في الفترة الأخيرة، وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش في ربع النهائي بهدف نظيف، وكذلك كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى تلقي الفريق الأبيض هزيمة في الدور الأول من الدوري أمام المصري بهدف نظيف.

ودخل نادى الزمالك معسكراً مغلقاً بالإسكندرية بداية من يوم الاثنين الماضى، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة بشكل أكبر، وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبيه من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدوري، وتحديد مركز، وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصري فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود 5 من أبرز لاعبيه المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية، بالاضافة إلى ناصر ماهر للإصابة.

ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير، فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.

على الجانب الآخر وضع التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري، خطة مواجهة الزمالك والتي جاءت متوازنة بين الدفاع والهجوم، وعمل المدرب التونسي خلال الفترة الماضية على مراجعة مباريات الزمالك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، كما حرص على رفع لياقة لاعبي المصري ليكونوا جاهزين للمباراة المرتقبة.

من جانبها رصدت إدارة النادي المصري مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك في مواجهة الدوري، من أجل الحفاظ على التواجد بالمربع الذهبي، وكذلك مصالحة الجماهير الغاضبة بعد خروج المصري مؤخراً من 3 بطولات، وهي، كأس مصر، كأس عاصمة مصر، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، كما جددت الإدارة الثقة في أنيس بوجلبان وجهازه الفني حتى نهاية الموسم.

واستعاد النادي المصري أهم نجومه المصابين، وفي مقدمتهم، الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، النيجيري جون إيبوكا، كما ارتفعت حظوظ صلاح محسن في المشاركة بالمباراة لقيادة هجوم الفريق بعد عودته من الإصابة.