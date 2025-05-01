شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجه دعوة للأندية لوضع تصور المسابقات الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة، في وضع اللمسات الأخيرة على الدعوات التي سيتم توجيهها لأندية القسمين الأول والثانى لحضور اجتماع مرتقب هذا الشهر، لمناقشة تصور المسابقات وتنظيمها للموسم القادم، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الإجراءات والمنافسة الرياضية على مستوى الأندية.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التجارب السابقة وتقييم نظم المسابقات الحالية، مع مناقشة سبل إدخال تحسينات وتطوير بنية البطولات بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والتنظيمية الحديثة، حيث أكد الاتحاد على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في العملية، لضمان توافق الأفكار واتخاذ القرارات المشتركة التي تصب في مصلحة كرة القدم المصرية.

وتأتي الخطوة في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلاقات مع الأندية وتحقيق مصالحها المشتركة، إذ يمثل التواصل المباشر مع مسؤولي الأندية أداة أساسية لرصد التحديات وتحليل التجارب، ما يسهم في وضع تصور شامل للتحديات والفرص في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث عدة محاور رئيسية تتعلق بتوقيت المباريات، والتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن تدابير العمل الجماعي التي تعزز مستوى المنافسة والتطور الفني للأندية، وستكون نتائج هذا الاجتماع مؤشرًا واضحًا على توجه الاتحاد في استراتيجياته القادمة وتعزيز دوره في دعم وتطوير كرة القدم على الصعيد الوطني.