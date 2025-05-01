شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه البنك الأهلى فى ختام الجولة الثالثة بمرحلة الحسم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

تختتم، اليوم، مباريات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، حيث تقام مباراتين الأولى تجمع الزمالك مع المصرى، والثانية سيراميكا أمام البنك الأهلى.

ويستضيف هيئة قناة السويس مباراة فريقا سيراميكا والبنك الأهلى، التى تجمع الفريقين فى الخامسة من مساء اليوم، بختام الجولة الثالثة بمرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر ظهور لهما، حيث تغلب البنك الأهلى على مودرن سبورت في المباراة الماضية بربع نهائي كأس عاصمة مصر، بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة، كما نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويبحث كل فريق من طرفى المباراة عن الفوز، حيث يسعى طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى لتعويض الخسارة التي لحقت به أمام سيراميكا في آخر مباراة جمعت الفريقين حيث تغلب سيراميكا بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدورى، في المقابل كانت أخر مباراة بين الفريقين بكأس عاصمة مصر انتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية نظيفة.

ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها.