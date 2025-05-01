شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس مباريات سموحة لتجهيز الإسماعيلى قبل لقاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، اللاعبين بضرورة العودة من الإسكندرية بنقاط مباراة سموحة، فى المباراة التى ستجمعهما الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من الدورى.

ويعكف تامر مصطفى حاليا على دراسة مباريات سموحة الماضية من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة.

ويأمل تامر مصطفى فى العودة سريعا لسكة الانتصارات بعد تلقى الهزيمة الأولى له مع الإسماعيلى بعد 5 مباريات لم يعرف فيها السقوط، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع قبل السقوط أمام زد، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.

ودخل فريق الإسماعيلى فى منطقة الخطر بعدما تراجع للمركز الثامن فى ترتيب مجموعة تفادى الهبوط بالدورى، وهو المركز الذى يؤدى بصاحبه إلى الهبوط لدورى المحترفين، وذلك بعد الخسارة من زد بهدفين نظيفين.

وأصبح الإسماعيلى مهددا بالهبوط لدورى المحترفين بعد فوز إنبى على غزل المحلة ووصوله إلى 18 نقطة بنفس رصيد الإسماعيلى، ويتبقى له مباراة.

ويهبط لدورى المحترفين أصحاب المركزين الثامن والتاسع فى مرحلة تفادى الهبوط، ويسعى الإسماعيلى لتجميع النقاط من أجل الهروب من الهبوط فى هذا الموسم الصعب الذى تعرض خلاله لوقف القيد وعدم ضم صفقات جديدة.