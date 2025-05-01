شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد 5 لاعبين أمام البنك الأهلى فى الدورى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر 5 لاعبين أمام البنك الأهلى، المقرر لها اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

ويغيب عن سيراميكا كل من أحمد القندوسى لإصابة بكسر في الساق، وحسين السيد لعدم الجاهزية، وسعد سمير وعبد الرحمن بودى بإصابة مزق في الضامة وعمرو قلاوة بسبب كدمة في الركبة.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز على نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها.