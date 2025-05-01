شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ضيفاً ثقيلاً على النادى المصرى، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات حسم الدورى، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً، مباراة الزمالك والمصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من لقاءات حسم بطولة الدوري.

ترتيب الزمالك والمصري

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

غيابات الزمالك

يفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود 4 من أبرز لاعبيه المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي الونش بسب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب أيضاً كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية.

ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.

المصري يستعيد المصابين

استعاد النادي المصري أهم نجومه المصابين، وفي مقدمتهم، الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، النيجيري جون إيبوكا، كما ارتفعت حظوظ صلاح محسن في المشاركة بالمباراة لقيادة هجوم الفريق بعد عودته من الإصابة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل قناة أون سبورت، مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.