الامارات | أرتيتا يحث أرسنال على عودة «مميّزة» في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ المدرب الإسباني، ميكل أرتيتا لاعبيه، في أرسنال الإنجليزي على تحقيق عودة «مميّزة» ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارة الذهاب الثلاثاء على أرضهم (0-1) بهدف عثمان ديمبيليه، وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في العاصمة الفرنسية، فيما يستضيف ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ النهائي يوم السبت 31 مايو.

وسجل بطل فرنسا هدف الفوز مبكراً في الدقيقة الرابعة على استاد الإمارات، عندما وقّع ديمبيليه على هدفه الـ33 هذا الموسم في مختلف المسابقات، فيما عجز ثاني الدوري الإنجليزي عن العودة طوال الدقائق المتبقية، رغم حصوله على فرص سانحة أمام مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

في المقابل، أهدر سان جيرمان فرصاً عدة، بينها اثنتان للبديلين برادلي باركولا والبرتغالي غونسالو راموش في نهاية المباراة.

وخلافاً لدور الـ16 وربع النهائي عندما حقق أرسنال تقدماً كبيراً في الذهاب أمام أيندهوفن الهولندي وريال مدريد الإسباني، يتعين على «المدفعجية» تحقيق إنجاز الآن بالتغلب على سان جيرمان في عقر داره، بارك دي برانس.

وقال المدرب الإسباني بعد الخسارة: «نحن في منتصف المواجهة، ورسالتي هي نفسها كما كانت الحال بعد الفوز على ريال مدريد (3-0) في ذهاب ربع النهائي».

وتابع: «علينا الذهاب إلى باريس وتحقيق الفوز، ونحن أكثر من قادرين على ذلك».

وأردف: «إذا أردت الفوز بنهائي دوري الأبطال، عليك القيام بشيء مميّز، وسنقوم بشيء مميّز في باريس كي نذهب إلى هناك (نهائي ميونيخ)، لايزال لدينا حظ وفير لبلوغ النهائي».

ورضخ أرسنال في الشوط الأول للاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكن أرتيتا قال إنه عدّل تكتيكه في الثاني أمام فريق أقصى ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين، وتغلب على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، في دور المجموعة الموحدة.

وشرح أرتيتا ظروف الخسارة «كانت لدينا مشكلة واحدة، صححناها بعد 15 دقيقة وقلبنا المباراة، كان هناك جانب خاطئ قمنا بتعديله في أسلوبنا».

وتابع: «واجهنا دوناروما مرتين ولو سجلنا لكانت القصة مختلفة، لكنه صدهما، وهذا ما يصنع الفارق في دوري الأبطال. الهوامش ضيقة جداً، ولم تصب في مصلحتنا».

ويسعى أرسنال، على غرار سان جيرمان، إلى إحراز اللقب المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أظهر رجال إنريكي مرونة في المباراة ونوعية لافتة في الاستحواذ، خصوصاً في الشوط الأول.

وعلق إنريكي: «كانت الأجواء رهيبة في الملعب وأصوات الجماهير قوية، لكننا حققنا بداية رائعة ومنحنا الهدف المبكر جرعة معنويات».

وتابع إنريكي الذي لعب إلى جانب أرتيتا في برشلونة الإسباني ويعدّه الأخير قدوة له «كانت المباراة مملوءة بالفرص، كان الخصم قادراً على انتزاع المباراة منا في غضون 10 دقائق أو 15 دقيقة، لكنه لم يفلح».

ورغم النتيجة اللافتة في شمال لندن، فإن إنريكي يبحث عن تكرار فوز الفريق المملوك لقطر إياباً، قائلاً: «أنجزنا المهمة الليلة، لكن هدفنا هو الفوز إياباً على أرضنا».

وتابع المدرب الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015 «مع أرسنال لا يمكننا الاسترخاء والتهاون، لأنه بإمكانهم التسجيل بسرعة، هو فريق قادر على إعادة كتابة التاريخ بسرعة في غضون ثانية من خلال تسجيل أحد الأهداف».